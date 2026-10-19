El canciller ruso llega de visita a Teherán tras el alivio de sanciones de EEUU a Rusia

Tras aterrizar en el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, Lavrov se reunió de inmediato con su homólogo iraní, Abás Araqchí, según informó la agencia IRNA.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, explicó el domingo que la visita tiene como objetivo dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos bilaterales e intercambiar opiniones sobre los acontecimientos regionales e internacionales.

Según la agencia rusa TASS, Lavrov también será recibido por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y expondrá las medidas que Moscú está adoptando para reducir las tensiones relacionadas con la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

La visita se produce después de que Trump aliviara la aplicación de sanciones contra Rusia y asegurara que Moscú no está ayudando a Teherán en el conflicto iniciado el 28 de febrero.

Lavrov también abordará con sus interlocutores iraníes los resultados de las reuniones que mantuvo el domingo en Manama con representantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que pidieron a Rusia que utilizara sus relaciones con Teherán para poner fin a los ataques iraníes contra los países de esta alianza árabe, integrada por Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán.

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Irán lanzó decenas de ataques contra bases y objetivos estadounidenses en países árabes durante los primeros cuarenta días de la guerra y mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, lo que ha alterado la navegación en este estratégico paso marítimo, donde sigue lanzando ataques contra buques y petroleros.