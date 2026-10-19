El chavismo convoca a una marcha de mujeres el mismo día que la oposición protestará

"El jueves 22 (de octubre), las mujeres se movilizan aquí en Caracas, jueves 22 en el mes rosa (por el cáncer de mama). Una gran marcha aquí en Caracas de las mujeres", señaló el también ministro de Interior y Justicia del país suramericano en la rueda de prensa semanal del PSUV.

Cabello dijo que será el movimiento de mujeres en la calle y que los hombres también pueden asistir, sin precisar la ruta de la marcha.

Para ese mismo día, el partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, convocó a una movilización en Caracas y todas las ciudades del país para exigir un cronograma electoral y comicios presidenciales para 2027.

"Va a ser la punta de lanza para movilizarnos de manera pacífica (...). Va a ser una movilización histórica para nosotros", anticipó este lunes el activista político de VV Carlos Fernández durante una rueda de prensa.

Fernández indicó que la movilización es también para exigir el retorno de Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado y ha intentado regresar al país pero no se lo han permitido, según denunció su equipo de comunicaciones recientemente.

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Asimismo, informó que el próximo jueves también se exigirá la liberación de todos los presos políticos, que son 322 según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno niega que estas personas estén detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, algo que rechazan varias organizaciones y partidos opositores como VV.

La semana pasada, el chavismo también convocó a una marcha en el oeste de Caracas, luego de que los trabajadores del sector salud llamaran a una protesta hacia la sede del Ejecutivo, en la capital venezolana, para exigir mejoras en los ingresos salariales.

El coordinador de la Red Sindical Venezolana y Monitor Salud, Mauro Zambrano, criticó que el Gobierno convocara a una movilización paralela el mismo día de su protesta.

Los trabajadores no pudieron llegar hasta el palacio de Miraflores -sede de la Presidencia- por el bloqueo de la Policía Nacional Bolivariana y finalmente una comisión pudo acercarse para entregar un documento con sus exigencias.