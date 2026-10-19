El Ejército israelí mata a cinco gazatíes en ataques a la Franja, según fuentes palestinas

El primer bombardeo del día, llevado a cabo con un dron militar israelí contra una tienda de campaña donde residían personas desplazadas al noroeste de la ciudad de Gaza (norte) mató a al menos un hombre e hirió a varias personas más, según afirmaron miembros del personal del hospital gazatí Shifa.

El fallecido fue identificado como Mohamed Shashaá, según este centro.

Un segundo ataque con dron acabó con las vidas de otros dos gazatíes cerca de Rafah (sur), entre ellos un adolescente de 14 años llamado Walid Mohamed Walid Shakshak, según fuentes del Hospital Naser.

Además, los equipos de ambulancias y emergencias de ciudad de Gaza informaron de que trasladaron a seis heridos y a un cuarto fallecido, por ahora sin identificar, al hospital Shifa tras un tercer ataque israelí en Sheij Radwan, al norte de ciudad de Gaza.

El último ataque contabilizado hasta media tarde de esta jornada tuvo lugar en el centro de ciudad de Gaza y mató a un hombre, identificado como Abudlah Horor, según fuentes del hospital Shifa.

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Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado acerca de ninguno de estos ataques.

Pese a la tregua vigente desde octubre del año pasado, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, en el año transcurrido desde la entrada en vigor de la tregua los ataques israelíes han causado al menos 1.522 muertos y 5.421 heridos en el enclave.

La cifra total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, en octubre de 2023, asciende a 74.480, según los datos de Sanidad.