El exministro israelí de Defensa Beny Gantz se retira de la carrera electoral

"No me presentaré a las próximas elecciones (...) Seguiré luchando por la unidad. Es la única solución que evitará la catástrofe y protegerá a Israel frente a todos los retos, tanto internos como externos", afirmó el político derechista, según el diario israelí Ynet.

En las encuestas de intención de voto, Azul y Blanco no logra superar la barrera electoral del 3,25 % existente en Israel, dejándole con estimaciones de apenas un 1 % de los sufragios de cara a las elecciones del 27 de octubre.

El diario israelí Haaretz advirtió de que, pese a la retirada de Gantz, su partido sí irá al balotaje, a no ser que en los próximos días el resto de candidatos decidan retirarse.

Azul y Blanco se ha hundido progresivamente con los años. Pasó de los 35 escaños que logró al entrar por primera vez en la carrera electoral en 2018 (con ese resultado, hoy sería la formación más votada en las próximas elecciones), a los 12 que sacó en las últimas, en 2022.

El político, exgeneral de las fuerzas armadas, llegó a formar parte del Gabinete de Guerra que se formó en Israel tras el 7 de octubre de 2023. Aunque era parte de la oposición, fue el único líder que accedió a la petición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de formar un Gobierno de unidad nacional en tiempos de guerra.

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Fue parte de este hasta el 9 de junio de 2024, cuando dimitió por discrepancias en la gestión de la guerra con Netanyahu.

Ese junio de 2024 Gantz era el favorito para ser primer ministro: las encuestas de la cadena pública Kan le daban incluso 27 escaños.

Las media de las principales encuestas para los comicios de este mes dan 22 asientos a la formación más votada, Yashar! ("¡Recto!"), del principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot.

Según Ynet, Gantz dará una rueda de prensa a las 20.00 hora local (17.00 GMT) para abordar su decisión.