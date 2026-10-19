El Gobierno francés pide a plataformas en línea que no vendan artículos de los pillajes

"Artículos robados este fin de semana se están ofreciendo a la venta en ciertas plataformas. Estos comportamientos no quedarán impunes. No lo dejaremos pasar", advirtió en un mensaje en X el ministro de las pymes y del Comercio de Francia, Serge Papin, en una iniciativa pilotada también por la ministra de la Inteligencia Artificial y de Internet, Anne Le Hénanff.

El Ministerio de Economía de Francia explicó que en la reunión habrá además representantes de las plataformas Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok junto a federaciones de comercio y miembros del ministerio de Economía, de Interior y de Justicia.

El objetivo de este encuentro será "la retirada de los objetos robados" y estrechar "la colaboración" para identificar a los intermediarios que colocan o revenden la mercancía robada.

Maquillaje, perfumes o prendas de vestir, presuntamente procedentes de los saqueos y pillajes, han sido puestas a la venta en algunas de esas plataformas, informaron los medios franceses.

El Gobierno ha tasado en unas 3.000 las tiendas afectadas por los pillajes y saqueos que han conmocionado a Francia y que se produjeron al margen de las multitudinarias manifestaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y sanidad públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta las 08.00 horas del lunes, 2.331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios y saqueos, según el Ministerio de Justicia, quien señaló que el 70 % eran mayores de edad y que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80 % de los casos.

Para atajar la oleada de violencia, el Ejecutivo anunció este lunes que decretará el toque de queda parcial en zonas de ciertas ciudades, sin concretar cuáles.