El petróleo de Texas sube un 2,2 %, hasta 103,66 dólares

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, subieron 2,25 dólares respecto al cierre anterior.

Arabia Saudí anunció este lunes que pospone a 2027 la celebración de la décima edición del Future Investment Initiative (FII), su foro insignia conocido como el 'Davos del Desierto', en medio de los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra instalaciones civiles y energéticas de la monarquía árabe.

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron una serie de ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, una instalación de la petrolera estatal saudí Aramco y un campo petrolífero ubicado en la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En el este de Europa, Ucrania lanzó este domingo contra San Petersburgo y la adyacente región de Leningrado uno de los mayores ataques con drones de toda la guerra, en el que murió una persona y resultaron dañados la principal terminal de petróleo de la región, una subestación eléctrica, un almacén de comercio electrónico, un centro de datos de Vkontakte -el Facebook ruso- y un puente.

Mientras tanto, el mercado sigue analizando las consecuencias del levantamiento de las sanciones estadounidenses a Rusia sobre el suministro del crudo ordenado el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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La orden ejecutiva firmada por Trump exime las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso; las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos, y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

La decisión se produjo después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

Según dijo, Rusia entregaría inicialmente más de 300.000 toneladas de combustible y que posteriormente suministraría cantidades adicionales, condicionadas en parte al estado de sus refinerías.