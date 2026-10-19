El PMA pide 450 millones de dólares para mantener sus operaciones en Gaza y Cisjordania

Skau advirtió en una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas de que los recortes de asistencia alimentaria a medio millón de gazatíes, anunciados este lunes, responden "exclusivamente" a la falta de fondos, y explicó que el organismo intentará evitar que los afectados queden completamente excluidos de la ayuda mediante un sistema de rotación.

El PMA anunció que este mes reducirá de 1,6 millones a 1,1 millones el número de gazatíes que reciben asistencia alimentaria o dinero debido a la escasez de fondos: "Esto no se debe a que las necesidades estén disminuyendo ni a que no podamos introducir alimentos. Se debe únicamente a que tenemos menos financiación", afirmó Skau.

El responsable detalló que el PMA ya ha reducido de 250.000 a 150.000 el número de comidas calientes que distribuye a diario, recortado la asistencia económica a 75.000 familias y la entrega de un paquete de alimentos por familia en lugar de dos.

"Necesitamos 450 millones de dólares para mantener las operaciones durante los próximos seis meses en Gaza y Cisjordania. Esa es nuestra petición", dijo Skau, quien reconoció que los recortes "está claro que van a tener un impacto tanto humanitario como en la seguridad alimentaria".

Skau reclamó que se permita la entrada de más mercancías para aumentar la variedad de alimentos y reducir sus precios.

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La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés) estima que 1,4 millones de personas, el 67 % de la población de Gaza, sufren inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores, frente al 77 % registrado a finales de 2025.

Al margen, Skau aseguró que el PMA ha sufrido tres incidentes de interferencia en sus operaciones desde el inicio de la guerra, pero afirmó que por ahora puede seguir trabajando.

"Estos recortes no se deben a las condiciones operativas, ni a que no podamos introducir alimentos, ni a que las necesidades no existan. Se debe a que no tenemos dinero para continuar", subrayó.

De cara al cuarto invierno desde el inicio de la guerra, señaló que la prioridad es "resolver las restricciones a la entrada de productos de doble uso necesarios para mejorar el saneamiento, el abastecimiento de agua y los refugios".

En Cisjordania, el PMA también ha reducido la asistencia, de unas 400.000 personas a 200.000 en las últimas semanas: "La inseguridad alimentaria en Cisjordania se ha más que duplicado en los últimos tres años", advirtió Skau.