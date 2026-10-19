El presidente de Ceuta dice que 15.000 migrantes siguen en la ciudad tras entrada masiva

En una rueda de prensa, Vivas lamentó que Ceuta siga "sin volver a la normalidad casi tres meses después" y dijo que, teniendo en cuenta que el consumo de agua en septiembre se ha incrementado un 20 % en relación al mismo mes del año pasado, quedarían en la ciudad unos 15.000 migrantes.

El presidente ceutí se quejó de que el Gobierno central no da el dato de cuántos inmigrantes quedan en la ciudad fronteriza con Marruecos de los más de 80.000 que entraron masivamente el 30 y 31 de julio.

Afirmó, además, que está "preocupado" porque todavía "no se ha producido ninguna devolución mediante resolución administrativa y todos los que han salido ha sido por retornos voluntarios o por la comisión de delitos, con lo cual parece que la estrategia del Gobierno es que esto caiga por su propio peso".

Apuntó que el número de llamadas al servicio de emergencias 112 por agresiones, reyertas o allanamientos de morada se ha incrementado en un 184 % en los últimos treinta días, las incidencias en el puerto han crecido un 503 % y la delincuencia ha aumentado en la ciudad un 60 %, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Vivas señaló asimismo que las atenciones en urgencias del hospital han aumentado un 400 % y las obras ilegales un 669 %, y cifró las pérdidas en la actividad económica entre el 4 y el 5 % del PIB de la ciudad.

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"La situación está extraordinariamente alejada de la normalidad y cada día que pasa es peor porque se debilita la capacidad de resistir y parece que estamos en un callejón sin salida. Esta injusticia no hay quien la aguante", sentenció Vivas.

El presidente de Ceuta también lamentó que la "invasión" se "pudo y se debió evitar", e insistió en que la "única solución posible" es la salida hacia Marruecos de todas las personas que entraron ilegalmente a finales de julio.

Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio, y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo", según un informe de los servicios secretos españoles conocido la semana pasada.

El documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que tuvo acceso EFE, fue entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga las circunstancias de la avalancha migratoria sufrida por la ciudad española desde Marruecos.