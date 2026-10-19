El presidente de Vietnam emprende un segundo viaje a Europa que incluye reunión con la UE

To Lam aterrizó en Copenhague después de que Vietnam anunciara el domingo la firma de acuerdos de libre comercio con cuatro naciones europeas -Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza-, en medio de los esfuerzos del mandatario por consolidar su perfil internacional y de la voluntad de Hanói por abrirse a nuevos mercados y acelerar así el crecimiento de una de las grandes promesas asiáticas.

La segunda gira europea del mandatario, acompañado por una comitiva de altos cargos vietnamitas, busca "fortalecer la confianza política y ampliar la cooperación" en sectores como comercio, inversión y ciencia, y culminará el sábado, según el Gobierno.

Presidente desde abril, cargo que combina con la secretaría general del PCV -el de mayor peso en el país, en sus manos desde 2024-, al igual que el presidente chino, Xi Jiping, To Lam se reunió hoy con el rey Federico X de Dinamarca y la reina Mary, quienes lo recibieron a su llegada al aeropuerto.

Junto con la primera dama Ngo Phuong Ly, visitó la residencia oficial de la familia real, el palacio Amalienborg, en un viaje que coincide con el 55 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, cuyo comercio bilateral alcanzó los 720,96 millones de dólares en 2025.

En Bélgica, está previsto que To Lam mantenga reuniones con el primer ministro, Bart De Wever; la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, de acuerdo con Hanói y la prensa oficialista.

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Costa visitó Vietnam en enero, cuando la UE y Hanói, que mantienen un acuerdo de libre comercio desde 2020 y sus intercambios bilaterales alcanzaron los 73.800 millones de dólares en 2025, elevaron sus relaciones bilaterales al máximo nivel.

La ONG Human Rights Watch (HRW) explicó en un comunicado que ha instado a Dinamarca, la UE y Bélgica a exigir avances en derechos humanos a Vietnam, al denunciar que aplica leyes contra la libertad de expresión y ha emprendido una campaña de represión, también transnacional.

To Lam, el político vietnamita que más poder ha concentrado en las últimas décadas, se ha embarcado en los últimos dos años en alrededor de una treintena de viajes internacionales a destinos como China, Estados Unidos, Cuba, Corea del Norte, Singapur, Reino Unido e India, potenciados desde que es presidente.

Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia y que tiene por meta alcanzar un 10 % de crecimiento de su PIB en el próximo quinquenio, ejerce la llamada "diplomacia del bambú" por su flexibilidad para bandearse entre potencias.