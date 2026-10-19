Etiopía acusa a los rebeldes de "comprar armas" en lugar de cumplir con el acuerdo de paz

Abiy se pronunció así durante una entrevista con la Corporación de Radiodifusión de Etiopía (EBC, en inglés), en la que dijo que el FPLT se dedicó a "arrebatar ayuda a las personas desplazas, a saquear minerales y a comprar drones y armas", en lugar de restablecer los servicios básicos y la infraestructura regional.

"El primer ministro afirmó que es sumamente lamentable que el grupo haya causado grandes dificultades a la población al declarar la guerra y cerrar el transporte aéreo, mientras la región atraviesa actualmente una grave sequía", dijo Abiy, según el mencionado medio.

La insurgencia "ha causado más sufrimiento a la población al interrumpir el transporte aéreo, los servicios bancarios y de telecomunicaciones que el Gobierno federal había puesto en marcha", añadió.

El mandatario también rechazó la vinculación del FPLT a la existencia de Tigré, y recalcó que la región superará esta "amarga etapa" y avanzará "hacia el desarrollo y la paz".

Por último, declaró que el FPLT ignoró las advertencias de que "la guerra no funciona", lo que les ha llevado a un conflicto "imposible de ganar".

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El FPLT inició el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, y desde entonces Adís Abeba ha logrado rápidos avances en la región.

Etiopía también ha acusado a Eritrea, país fronterizo con Tigré, de apoyar a los rebeldes y de hacer incursiones en su territorio, pero Asmara niega ese extremo.

Ese escenario se complica por la reciente formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores, que incluye al FPLT, para derrocar al Gobierno etíope.

El conflicto aviva los temores al estallido de una nueva guerra de gran escala, similar a la que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno federal, entonces apoyado por Eritrea, y en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).