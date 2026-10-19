Exsubsecretario de Boric acusado de violación vuelve a arresto domiciliario total

El médico, de 61 años, era el encargado de gestionar el combate contra el crimen organizado durante el Gobierno del progresista Gabriel Boric (2022-2026) antes de que estallara el 'Caso Monsalve' en octubre de 2024, cuando la prensa local publicó que una de sus asesoras lo denunció por supuesta violación.

La Corte de Apelaciones de Santiago impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total tras acoger los argumentos del Ministerio Público, para reemplazar la modificación de la medida que hizo, el pasado 5 de octubre, un juzgado de garantía de Santiago.

Monsalve está a la espera de que se revise la presentación hecha por el Ministerio Público y la abogada de la víctima para la audiencia de preparación de juicio oral, que ha sido fijada para marzo de 2027.

La Fiscalía chilena está pidiendo 14 años de cárcel para el exbsubsecretario, quien fue presentado ante la justicia en noviembre de 2024 y desde entonces estuvo seis meses en prisión preventiva antes de pasar al arresto domiciliario.

El 'Caso Monsalve' fue una de las crisis más complejas enfrentadas por el Gobierno de Boric y puso en el foco a varios miembros destacados de la Administración, incluido el propio mandatario, por haberse demorado dos días en cesar de sus funciones al exsubsecretario tras conocerse la denuncia.