Festival de Mar del Plata entrega el premio Astor Piazzolla al compositor Emilio Kauderer

El creador de bandas sonoras de películas como 'El secreto de sus ojos', de Juan José Campanella, y 'Un lugar en el mundo', de Adolfo Aristarain, fue reconocido con uno de los tres premios Astor Piazzolla que otorgará el festival.

Kauderer ofreció un concierto en el que dirigió a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, que interpretó algunas de sus piezas más reconocidas, entre las que también sonó la banda sonora de 'Vientos de Agua'.

El concierto tuvo lugar en la sala La Ballena en el Palacio Libertad, como cierre de la presentación de la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se celebrará del 5 al 15 de noviembre.

El festival abrirá con la película , del director británico Martin McDonagh, conocido por 'Los espíritus de la isla' y 'Tres anuncios por un crimen'.

El cierre estará a cargo de 'Borges y Yo', de Marc Turtletaub, con el actor chileno Luis Gnecco en el papel de Jorge Luis Borges, acompañado por Fionn Whitehead, Alan Cumming y Peter Mullan.

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Se exhibirán 150 películas, entre las que se encuentran 'La Bola Negra', la cinta más reciente de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como 'los Javis', y contará con proyecciones al aire libre en los jardines de Villa Victoria, un espacio patrimonial que funciona en la antigua casa de veraneo de la escritora Victoria Ocampo.