Flávio Bolsonaro defiende regularizar tierras en la Amazonía para el sector agropecuario

"Voy a impulsar la mayor regularización de tierras que (el estado de) Pará haya visto", prometió el aspirante de la ultraderecha brasileña, en un mitin realizado en Marabá.

El municipio es uno de los 144 del estado de Pará, el segundo más extenso de la Amazonía y el más afectado por la deforestación, entre otros, por la tala de árboles para la expansión agrícola y ganadera.

Según el senador, si resulta elegido, se respetará la propiedad privada y se permitirá a los habitantes "plantar, criar ganado" y hacer lo que quieran en sus terrenos, porque, dijo, solo busca el progreso de la región amazónica.

Bolsonaro sostuvo que los habitantes de la región quieren trabajar, pero que el Gobierno del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, su rival para las presidenciales, les pone obstáculos.

Asimismo, prometió combatir el crimen organizado y devolver a los ciudadanos el control de sus propiedades.

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La propuesta del candidato opositor reivindica la política de su padre, hoy preso y condenado por golpismo, que defendió la regularización de tierras como una forma de dar seguridad jurídica a los productores rurales.

Dicha política fue duramente criticada por organizaciones ambientalistas y especialistas que advirtieron que las medidas impulsadas podían favorecer la legalización de ocupaciones ilegales y alentar la deforestación.

Durante su mandato, Jair Bolsonaro (2019-2023) tampoco reglamentó nuevas tierras indígenas y cuestionó reiteradamente la extensión de los territorios de los pueblos originarios argumentando que limitaban el desarrollo económico del país.

El número de conflictos rurales en Brasil creció un 5,4 % interanual en el primer semestre de este año, después de que el mismo período del año pasado hubiera caído un 32 % frente a los seis primeros meses de 2024, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Flávio Bolsonaro salió victorioso en la primera vuelta presidencial con el 47 % de los votos frente al 45 % alcanzado por Lula y los últimos sondeos electorales sitúan a ambos candidatos en empate técnico para la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre.