Gobierno dominicano: roteger el arroz ante EE.UU. es una "cuestión de seguridad nacional"

"El Gobierno dominicano reconoce que el arroz es un tema sensible para nosotros, que atañe directamente a la seguridad nacional y a la seguridad alimentaria. Por eso tratamos este rubro con la importancia debida", afirmó a EFE el viceministro dominicano de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Daniel Peña, quien asiste en París a las jornadas que la OCDE dedica a su país.

El sector arrocero dominicano está bajo tensión después de haber llegado a la fase final de desgravación arancelaria para el arroz procedente de E. UU., una disposición incluida en el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos).

"El Gobierno ha anunciado una serie de acciones específicas para que la estructura arrocera dominicana no quede desprotegida", expuso Peña, e,n alusión a las medidas comunicadas por Presidencia el pasado viernes que abarcan mejoras en los sistemas de riego y drenaje, así como en los caminos rurales.

El viceministro asumió que, de acuerdo con el pacto comercial, "corresponde aplicar" los plazos para "el desmonte arancelario".

"Se gestionará de la mejor manera posible -agregó- para evitar cualquier desbalance del cual tengamos que lamentar consecuencias".

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La producción dominicana de arroz blanco pasó de aproximadamente 9,2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14,8 millones en 2025. Asimismo, la productividad alcanzó los 5.477 kilogramos de arroz paddy por hectárea en 2025.

El sector arrocero agrupa a unos 30.000 productores y genera más de 300.000 empleos directos e indirectos en la República Dominicana, según datos de Confenagro.

El viceministro aclaró que, aunque la relación con Estados Unidos es importante, la República Dominicana ve "gran potencial para estrechar lazos con otros países".

Uno de los bloques con los que el país caribeño pretende profundizar relaciones es la Unión Europea (UE), vínculo regulado por el Acuerdo de Asociación Económica Cariforum-UE.

"Los tratados de libre comercio son instrumentos vivos; sin embargo, más que reformular el acuerdo, la República Dominicana reitera su compromiso de cumplir los tratados de los que es signataria", indicó.

Peña anotó que "existe una relación muy sólida a través de la plataforma agroindustrial dominicana con destino a Europa", aunque asumió que hay normas europeas que pueden resultar "complejas o burocráticas".

"Nos hemos sentado a la mesa de forma constructiva para abordar esas exigencias con un objetivo claro: hacer más eficientes y simplificar los procesos comerciales con la Unión Europea", añadió.

El viceministro de Comercio explicó que, durante este viaje a Francia, se reunirá con varias decenas de empresas interesadas en el nudo logístico de la República Dominicana y en su sector energético.

"Nuestra matriz energética se está consolidando mediante una clara transición hacia la producción de energía solar. Al ser un país caribeño que disfruta de sol la mayor parte del año, se abre un interesante abanico de oportunidades para que las economías dominicana y francesa se sigan complementando", detalló.

Entre las compañías, figuran multinacionales ya asentadas en el país como la de energías renovables Akuo, la de infraestructuras Vinci y la petrolera TotalEnergies.