Guatemala usará cámaras corporales en policías tras detener por error a supuestos sicarios

En un comunicado, la Policía Nacional Civil del país centroamericano puntualizó que "se agilizará" la adquisición de las cámaras corporales, al igual que un "sistema de videovigilancia" para las patrullas.

"La implementación de tecnología de grabación en los uniformes policiales es una necesidad imperiosa para evitar injusticias contra la población, pero también para proteger e impedir arbitrariedades o falsas acusaciones en contra de los agentes que cumplen dignamente con su deber", expuso el comunicado de la Policía guatemalteca.

El director de las fuerzas de seguridad, David Custodio Boteo, explicó que buscarán los recursos financieros necesarios para la adquisición de las cámaras en los más de 40.000 agentes de Policía que resguardan la seguridad del país.

El anuncio llega después de que el sábado fueran detenidos dos hermanos, repartidores de comida, sindicados como los asesinos de Solórzano Foppa, supuestamente capturados con un arma de fuego en su poder a varios kilómetros de distancia de la escena del crimen.

Sin embargo, los hermanos fueron liberados el domingo después de que un juez consideró la "falta de mérito" al no encontrar suficientes pruebas en su contra, mientras expertos en seguridad y medios locales, citando fuentes judiciales, advirtieron que el arma pudo haber sido implantada por miembros de la policía cuando los detuvieron.

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De acuerdo a diversas fuentes, el abogado fue muerto por varios sicarios vestidos como futbolistas en un campo de fútbol y posteriormente huyeron en motocicletas. Hasta el momento, tras la liberación de los hermanos, no hay capturas ni sospechosos establecidos.

El caso contra los dos repartidores arrestados se encuentra además "bajo reserva", una figura legal que no permite la divulgación de la información del proceso judicial, como señaló ayer el abogado de los detenidos, Karlos de León.

El asesinato de Solórzano Foppa en un campo de fútbol a pocos kilómetros del centro de la capital ha conmocionado a la población guatemalteca, por la relevancia del abogado dentro de la escena política y por su lucha contra la corrupción.

Solórzano Foppa, quien dirigió la Dirección de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público y fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.