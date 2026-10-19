Hallan el cuerpo decapitado de un opositor ruandés exiliado en Uganda

"El sábado 17 de octubre de 2026, la Policía en Mpigi recibió un informe de un asesinato. La víctima fue identificada como el señor Robert Kabera, de 50 años, que había sido decapitado", afirmó la Policía ugandesa en un comunicado.

Tras ello, detalló que su cuerpo fue trasladado a la morgue del barrio de Mulago, situado en Kampala, y que ya se han iniciado las investigaciones para aclarar las circunstancias de lo ocurrido.

Por su parte, el grupo de oposición exiliado Congreso Nacional de Ruanda (RNC) denunció que este "no es un incidente aislado", y lamentó que muchos críticos de Kagame han sido asesinados en las últimas décadas.

"Durante tres décadas, los críticos ruandeses que huyeron a Uganda se han enfrentado a un patrón sombrío: muertes inexplicables, desapariciones, retornos forzados que violan la protección de los refugiados y asesinatos con características de operaciones extrajudiciales", aseveró en un comunicado.

El RNC también identificó a Kabera como un sargento mayor del Ejército ruandés que desertó el 23 de noviembre de 2020.

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"Me encuentro en Uganda buscando refugio de quienes persiguen mi vida. Cualquiera en Ruanda que tenga algún vínculo con la familia Rwigema es considerado por Kagame como un enemigo del Estado", declaró tras su exilio Kabera, según la plataforma opositora.

Esta persecución, explicó la plataforma, tiene que ver con que Kabera era pariente cercano del difunto Fred Rwigema, comandante fundador del Frente Patriótico Ruandés, partido gobernante del país y que Kagame lleva "décadas intentando borrar de la historia" del país.

Asimismo, consideró que otro de los motivos que llevó a su asesinato es la dedicación de Kabera a la música para promover los derechos humanos y la unidad entre los ruandeses.

"Exigimos que las autoridades ugandesas confirmen de inmediato los hechos. Exigimos una investigación transparente e independiente que determine cómo murió el sargento mayor Kabera, quién ordenó su muerte y quién la llevó a cabo. Los responsables deben ser identificados y rendir cuentas", concluyó el RNC.

Desde que asumió el poder en el año 2000, Kagame ha sido elogiado internacionalmente por la recuperación económica del país tras el genocidio de 1994, en el que fueron asesinadas unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis y hutus moderados.

Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas a disidentes, a los que se acusa de delitos que consideran de motivación política.