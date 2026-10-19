HRW denuncia ataques con drones del Ejército maliense que causaron muertos civiles

En un comunicado, HRW señaló que el primer ataque fue perpetrado el pasado 29 de julio contra la aldea de Talahank, en la región septentrional de Kidal, destruyó parcialmente un centro de salud; el segundo, ocurrido el 19 de agosto en un mercado de la aldea de Tombonkore, en la región central de Bandiagara, causó la muerte de seis civiles e hirió a otros veinte.

Además, la organización aseguró que el pasado 12 de julio soldados malienses "dispararon y mataron a cinco niñas durante una operación de contrainsurgencia" en la región central de Ségou, y que la milicia Dozo, aliada del régimen militar gobernante, mató los pasados 27 y 28 a tres civiles en Mopti (centro).

Por otra parte, HRW denunció que el pasado 18 de julio, los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe, filial de Al Qaeda) y los combatientes separatistas del Frente de Liberación del Azawad (FLA) -que reivindican la independencia del norte del país- atacaron un convoy militar el 18 de julio en la región de Gao y posteriormente "torturaron y ejecutaron al menos a 19 soldados malienses que habían sido hechos prisioneros".

"Desde sus ataques coordinados en abril, el JNIM y el FLA han capturado y detenido a un número cada vez mayor del personal de seguridad maliense", afirmó la ONG que realizó su documentación entre el 30 de julio y el 20 de septiembre entrevistando a distancia a 30 personas, entre ellas 16 testigos de abusos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas y un soldado maliense.

La ONG alertó que desde julio de 2026, el Ejército maliense y sus aliados han respondido a los crecientes ataques de grupos yihadistas y separatistas con "operaciones de contrainsurgencia abusivas" en el centro y el norte de Mali.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El ejército maliense, los grupos armados y las fuerzas insurgentes están cometiendo graves violaciones de las leyes de la guerra, mientras que las organizaciones internacionales y los gobiernos permanecen impasibles", lamentó Ilaria Allegrozzi, investigadora principal del Sahel en HRW, en una declaración recogida en el comunicado.

Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y desde entonces se ha distanciado de su antigua potencia colonial, Francia, en busca de nuevos aliados como Rusia y en medio de una creciente violencia yihadista y separatista.