Hungría subirá los impuestos a los más ricos para financiar rebajas a las rentas bajas

El nuevo Gobierno "heredó una ruina" del anterior ejecutivo del ultranacionalista Viktor Orbán, afirmó en el Parlamento el primer ministro, el conservador Péter Magyar, al presentar el primer presupuesto elaborado tras las elecciones del pasado abril.

Magyar adelantó la introducción de una nueva carga, el llamado 'impuesto extraordinario a milmillonarios' (un impuesto sobre el patrimonio) que afectará a los ciudadanos que cuentan con patrimonio superior a los 1.000 millones de forintos (2,75 millones de euros).

También se elevará el impuesto a sociedades, del actual 9 % al 11 %, en el caso de las empresas con ingresos de más de 496 millones de euros.

El Gobierno prevé así reducir el déficit de 2027 al 4,9 % del PIB, frente al 7,5 % estimado antes de presentar el presupuesto.

La Comisión Europea prevé que el déficit de Hungría llegue al 6,2 % este año.

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El primer ministro también adelantó un aumento del impuesto sobre el tabaco y las bebidas de alto contenido de alcohol, así como sobre las actividades publicitarias, entre otras.

Con estos ingresos el Estado financiará la reducción del impuesto sobre la renta mínima del 15 % al 9 %, así como la disminución de los impuestos de los sectores con menos ingresos, mientras que se duplicarán las prestaciones familiares y habrá aumento de sueldos en varios sectores.

Desde 2027 se multiplicará por cuatro la pensión mínima, de los 80 euros mensuales actuales hasta los 330 euros, lo que afectará a centenares de miles de personas.

Magyar ganó las elecciones del pasado abril prometiendo, entre otros, la recuperación de unos 17.000 millones de euros de fondos comunitarios que fueron congelados por la Comisión Europea por la deriva del Estado de derecho bajo los Gobiernos de Orbán.