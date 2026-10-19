Ibrahim Mahama explora en París lo que queda de la utopía de la independencia de Ghana

Titulada 'Ibrahim Mahama. Le temps des récoltes' ('Ibrahim Mahama. El tiempo de las cosechas'), la muestra es la primera monográfica de la Fundación Cartier en su nueva sede, un imponente edificio histórico ubicado junto al Louvre que fue rediseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel y que se inauguró hace un año.

Tras la exposición inaugural -una muestra de carácter general que repasó durante los últimos doce meses el conjunto la colección de arte contemporáneo de la Fundación Cartier-, las obras de Mahama (Tamale, 1987) y de los artistas que ha asociado a esta propuesta se desplegarán por el edificio con una gran diversidad de formatos -instalaciones, telas, fotografías, etc.- y en dimensión monumental.

"La cuestión que plantea la obra de Ibrahim Mamma, entre otras, es qué queda de esas utopías formuladas en el momento de las independencias africanas, a finales de los años 50 y durante los años 60", explicó este lunes a la prensa Aby Gaye-Duparc, una de las comisarias de la exposición, que se podrá visitar del 22 de octubre al 28 de febrero.

"¿Qué legado perdurará? ¿Qué fracasos se han producido también en ese contexto y cómo construir el futuro a partir de esa época? Por lo tanto, no se trata tanto de una exposición sobre la historia, sino de una que también dice mucho del presente", completó esta experta.

El proyecto se articula en tres temporalidades: la Ghana colonial del siglo XIX, bajo dominio británico, la independencia en 1957 y los primeros años tras ese hito y, por último, lo que queda actualmente de aquellas aspiraciones.

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El título de la muestra evoca el largo tiempo que requiere la creación, un proceso en el que, según su visión, las ideas sembradas, los conocimientos son transmitidos y los compromisos colectivos terminan dando sus frutos.

Junto a las obras de Mahama se mostrarán trabajos de Dorothy Akpene Amenuke, Gideon Appah, James Barnor, el Círculo de Arte de los Trabajadores de las Plantaciones Congoleñas (CATPC), Courage Dzidula Kpodo & Postbox Ghana, Zohra Opoku, Tjaša Rener y Feda Wardak.

Es una forma de constatar e ilustrar la dimensión social del trabajo de Mahama, quien en su Tamale natal, en el norte de Ghana, fundó tres centros de arte desde 2019.

Esas instituciones fueron concebidas como espacios de creación, transmisión de conocimientos y de arraigo local, además de ser un ejemplo, según resaltó la Fundación Cartier, del surgimiento de instituciones culturales independientes en África.

La exposición irá acompañada de una programación de eventos que combinarán música, encuentros y debates.