Imputan a periodista colombiano por presuntos actos de violencia sexual contra 5 mujeres

"Cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con Ricardo Orrego Arboleda fueron identificadas como presuntas víctimas de conductas de violencia basada en género", indicó la entidad en un comunicado tras la audiencia de imputación contra el reconocido periodista.

Caracol Televisión, medio en el que trabajó Orrego y uno de los principales del país, anunció el pasado 24 de marzo el despido del periodista deportivo y la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas por mutuo acuerdo, luego de denuncias de presunto acoso sexual en contra de ambos.

El medio de comunicación afirmó entonces que su decisión de retirar a los periodistas respondía "a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita" en el canal.

Eso llevó a la Fiscalía a abrir en marzo una indagación por las denuncias de presunto acoso sexual, cuyos resultados fueron presentados este lunes en una audiencia que comenzó pública y que, finalmente, se reservó a los implicados.

De acuerdo con la investigación, entre julio de 2012 y junio de 2024 "el entonces presentador deportivo, al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas y, en diferentes ocasiones, mantener contacto físico sin consentimiento, así como enviarles mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales".

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Las víctimas son tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria, que presentaron sus testimonios ante las autoridades.

Por ello, la Fiscalía imputó a Orrego Arboleda por acto sexual violento y acoso sexual, delitos que no aceptó.

Este caso impulsó una ola de denuncias en el país y motivó la creación de iniciativas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que buscan visibilizar casos de acoso y crear redes de apoyo, y que han motivado a más mujeres a divulgar sus testimonios en distintos ámbitos.

El movimiento 'Yo te creo colega' recogió en mayo el testimonio de 260 periodistas, practicantes y trabajadoras de medios de comunicación que evidencian un patrón sistemático de acoso sexual y laboral en Colombia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que seis de cada diez mujeres periodistas en el país han sufrido violencia de género en sus espacios laborales, una cifra que "evidencia el carácter estructural del acoso en el país".