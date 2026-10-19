Incautan 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de la ciudad colombiana de Cartagena

"¡7,6 toneladas de cocaína incautadas! El golpe más grande registrado en los últimos 10 años en el puerto de Cartagena", exclamó De la Espriella en la red social X.

El presidente señaló que la Policía detectó el "cargamento de cocaína mezclada con panela pulverizada, con el que los narcotraficantes pretendían burlar los controles de las autoridades".

Entre agosto y septiembre pasado, periodo en el que ha gobernado De la Espriella, se han incautado 121,3 toneladas de cocaína, una disminución del 26,22 % con respecto a las 164,4 toneladas decomisadas en los mismos dos meses de 2025, según el Ministerio de Defensa.

Por su parte, el director antinarcóticos de la Policía, general William Castaño, citado en un comunicado, indicó que "este importante resultado operacional refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y la efectividad de las estrategias de control, análisis y perfilamiento de carga para detectar nuevas modalidades de ocultamiento de sustancias ilícitas".

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) hace un seguimiento anual sobre cultivos ilícitos en Colombia y en su reporte más reciente señaló que en 2023 el país llegó al récord de 253.000 hectáreas de coca y se consolidó como el principal productor mundial de cocaína.