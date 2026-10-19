Incendio que mató a 4 militares en Canadá avanzó casi un kilómetro en menos de un minuto

Carney explicó en una intervención ante la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense que el fuego, impulsado por "vientos feroces", saltó casi un kilómetro hasta alcanzar el lugar donde se encontraban concentrados los soldados que participaban en un ejercicio con fuego real.

"La causa original del incendio todavía no se conoce", afirmó el primer ministro.

Carney añadió que el Servicio Nacional de Investigación de las Fuerzas Canadienses dirige una investigación completa de lo ocurrido, con el apoyo de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), y que 50 investigadores se encuentran sobre el terreno.

El sábado, cuatro militares murieron y otros 39 resultaron heridos cuando las llamas alcanzaron en cuestión de segundos la zona donde se encontraban miembros del tercer batallón de la Princess Patricia's Canadian Light Infantry y reservistas.

El incidente es el más grave sufrido por las Fuerzas Armadas del país en territorio canadiense desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

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Las autoridades habían informado el domingo de que 19 de los heridos permanecían en estado crítico.

Carney señaló este lunes que varios militares "siguen luchando por sus vidas" y que la recuperación de otros será larga.

El primer ministro también reveló que los soldados participaban en ejercicios para integrarse en la Fuerza de Tarea de Respuesta Global de Canadá, preparada para desplegarse rápidamente en el extranjero, así como para un despliegue en Letonia, en el marco de la operación Reassurance, donde Canadá lidera fuerzas de la OTAN.