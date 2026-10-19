Invectivas al inicio del juicio a la eurodiputada Rima Hassan por apología del terrorismo

Hassan, conocida en particular por sus ataques a la política de Israel y su defensa de la causa palestina (ella misma es de origen palestino), optó por el silencio en esta audiencia después de haber cuestionado el hecho de tener que sentarse en el banquillo ante el Tribunal Correccional de París.

Dijo ser la política que ha sufrido más persecución en Francia durante la V República (que comenzó en 1958) por sus "opiniones políticas" y que este proceso lo que pretende es "intimidar a las y a los que rechazan el silencio frente a los crímenes israelíes".

El enfrentamiento dialéctico entre su letrado, Vincent Brengarth, y los de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA), Galina Elbaz, y de la Organización Judía de Francia (OJF), Julien Bensimon, llegó a los insultos y provocó varios incidentes.

En particular después de que Elbaz hubiera acusado a Brengarth de un alegato con "relentes antisemitas", lo que llevó al primero a abandonar la sala de audiencias, seguido de su cliente, durante unos minutos.

La defensa se había quejado, entre otras cosas, de que las organizaciones de la acusación particular, lejos de ser neutras, en realidad lo que hacen es alentar y defender la política del Estado de Israel y descalificar las opiniones de la diputada de La Francia Insumisa sobre Palestina.

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Antes de eso ya se había producido otro choque entre Brengarth y Bensimon que llegó al clímax cuando éste en un receso -según la versión del primero- le trató de cabrón.

Este juicio tiene como origen un mensaje que Hassan (34 años) colgó en su cuenta de X el pasado 26 de marzo con una cita de Kozo Okamoto, un japonés autor de un atentado en el aeropuerto de Tel Aviv en 1972 en que fueron asesinadas 26 personas.

En esa cita, el terrorista japonés (fallecido el pasado mes de julio en Beirut) decía que había dedicado su juventud a la causa palestina y que "mientras haya opresión, la resistencia no será sólo un derecho, sino un deber".

El Ministerio del Interior, y a continuación la Organización Judía Europea y la LICRA, denunciaron su publicación ante la Fiscalía como un acto de apología del terrorismo y eso se tradujo en la convocatoria de la eurodiputada, que quedó bajo arresto.

Un arresto que estuvo envuelto de polémica porque varios medios dijeron que se le había encontrado droga, lo que no era verdad. Rima Hassan presentó una denuncia contra el ministro del Interior, Laurent Núñez, al que acusa de haber filtrado esos infundios.

En este proceso, que termina el martes, la eurodiputada podría ser condenada a una pena de hasta siete años de cárcel y a 100.000 euros de multa si es considerada culpable.