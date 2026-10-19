Irak afirma que ya exporta petróleo a niveles similares a los previos a la guerra de Irán

"La tasa promedio diaria de exportación de petróleo de Irak este mes ha superado los 3,4 millones de barriles a través del estrecho de Ormuz, el puerto turco de Ceyhan y mediante buques cisterna a través de Siria", declaró el ministro a la agencia oficial de noticias iraquí INA.

En septiembre, las exportaciones de crudo de Irak alcanzaron los 3 millones de barriles, pero su departamento y la Compañía Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) han logrado aumentar la capacidad con el objetivo de "generar ingresos" para la maltrecha economía iraquí, que ha sufrido un duro revés desde el estallido de la guerra.

Estos cargamentos de crudo se dirigen, principalmente, a los mercados europeos y asiáticos, así como al estadounidense, de acuerdo con Judair.

Tras el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que supuso el cierre de Ormuz, las exportaciones de crudo de Irak cayeron de 99 millones de barriles ese mes hasta los 18,6 millones en marzo, algo que obligó a Bagdad a buscar rutas alternativas para vender su oro negro.

Por Ormuz circulaba entre el 80 y el 85 % del petróleo iraquí, mientras que en agosto Irak y Turquía sellaron un pacto para transportar unos 750.000 barriles diarios a través del oleoducto de Ceyhan.

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Además, las autoridades de Irak y Siria acordaron recientemente establecer nuevas rutas para permitir, agilizar e incrementar el tráfico de camiones cisterna iraquíes a través del territorio sirio, algo que ha empezado a hacerse pese a que cada vehículo puede transportar alrededor de 220 barriles, una cifra muy limitada.

Estas alternativas han elevado considerablemente los costos del transporte de crudo iraquí, lo que ha obligado a las autoridades del país a aplicar descuentos del 10 hasta el 20 % a modo de incentivo, de acuerdo con medios iraquíes.

En este contexto, el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, ordenó incrementar la producción de petróleo e investigar diferentes casos de corrupción que impiden el desarrollo del sector energético en el país, cuyos ingresos dependen en alrededor del 85 % de la venta de crudo.