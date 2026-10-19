Irán detiene a 39 personas por las protestas de enero, mientras continúan las ejecuciones

La oficina del Ministerio de Inteligencia de esta norteña provincia informó de que “39 mercenarios del enemigo estadounidense-sionista fueron identificados y arrestados, los cuales habían sido organizados en ocho grupos”, según la agencia Tasnim.

Los detenidos “habían llevado a cabo actos violentos, como la destrucción e incendio de viviendas, grandes comercios, bancos, vehículos públicos y privados y una gasolinera” en esa provincia, de acuerdo con el ministerio iraní.

El sábado, el Ministerio de Inteligencia anunció también la detención de otras 11 personas en la localidad de Malekshahi, en la provincia occidental de Ilam, bajo los mismos cargos y acusadas además de disparar contra agentes de seguridad durante las movilizaciones.

Irán ha intensificado las detenciones y ejecuciones desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra el país persa el pasado febrero y vincula estos casos con países enemigos que, según Teherán, buscan desestabilizar a la República Islámica.

Según Amnistía Internacional, hasta mayo unas 6.000 personas habían sido detenidas por su participación en las protestas y desde entonces han continuado los arrestos.

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Las protestas de enero comenzaron por el deterioro de la situación económica y derivaron en exigencias del fin de la República Islámica, antes de ser sofocadas mediante una dura represión que dejó 3.117 muertos, según las autoridades iraníes, y más de 7.000 de acuerdo con la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos.

De acuerdo a los datos publicados el 16 de octubre por Amnistía Internacional la República Islámica ha ejecutado a 34 personas, los últimos a comienzos de este mes.