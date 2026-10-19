Irán ha pedido a Rusia reforzar sus puertos en el Caspio para blindar comercio con Teherán

"La ruta norte entre nuestros dos países es de gran importancia para el desarrollo de las relaciones, especialmente para el suministro de cereales y alimentos básicos. Como saben, Ucrania ha generado cierta inestabilidad en esta región, en el norte de nuestro país", afirmó el funcionario iraní en un acto en Dusambé, la capital tayika.

Agregó, citado por la agencia Interfax, que no se debe permitir que Kiev cree problemas y obstáculos en las relaciones entre Moscú y Teherán.

"Continuaremos nuestra interacción y nuestra relación a través de los puertos del norte de nuestro país", afirmó.

En este sentido, señaló que Irán ha pedido a Rusia reforzar sus puertos para el abastecimiento mutuo entre los dos países.

Estas declaraciones coinciden con una visita a Teherán del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien arribó este lunes para una visita oficial, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aliviara las sanciones contra Rusia y asegurara que Moscú no ayuda a Irán en su guerra con Washington e Israel, estancada desde hace meses.

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Tras aterrizar en el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, Lavrov se reunió de inmediato con su homólogo iraní, Abás Araqchí.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, explicó el domingo que la visita tiene como objetivo dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos bilaterales e intercambiar opiniones sobre los acontecimientos regionales e internacionales.

Lavrov también abordará con sus interlocutores iraníes los resultados de las reuniones que mantuvo el domingo en Manama con representantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que pidieron a Rusia que utilizara sus relaciones con Teherán para poner fin a los ataques iraníes contra los países de esta alianza árabe, integrada por Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán.

Irán lanzó decenas de ataques contra bases y objetivos estadounidenses en países árabes durante los primeros cuarenta días de la guerra y mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, lo que ha alterado la navegación en este estratégico paso marítimo, donde sigue lanzando ataques contra buques y petroleros.