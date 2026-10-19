Italia baraja nuevas medidas de orden público y más militares tras los últimos disturbios

Para ello, tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros a las 17.30 hora local (15.30 GMT) de mañana martes, según adelantan a EFE fuentes internas.

Hoy Meloni ha reunido en Roma a varios ministros con competencias sobre seguridad y a dirigentes de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia.

Este encuentro, de acuerdo a las mismas fuentes, ha servido para analizar distintas medidas propuestas por los cuerpos de policía para reforzar las labores de prevención de este tipo de actos.

El Gobierno ha decidido actuar después de que algunas protestas del domingo por el encarecimiento de la vida degeneraran en violentos disturbios y saqueos en el centro de ciudades como Turín, Bologna o Milán (norte), la capital económica del país.

Por el momento se desconoce qué tipo de medidas serán aprobadas aunque algunos medios adelantan que se tratará de un decreto-ley, una tipología a la que se recurre en situaciones de urgencia y que debe ser revalidado por el Parlamento en el plazo de 60 días.

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El vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, ha anunciado en sus redes sociales que habrá "500 militares más para defender" Milán.

Poco antes, su partido, la ultraderechista Liga, socios de coalición de Meloni, había propuesto reforzar la denominada 'Operación Calles Seguras' que desde 2008 mantiene a militares en las 'zonas calientes' del país para prevenir la criminalidad.

También ha planteado la extensión hasta un máximo de 24 horas de la denominada 'retención preventiva', una medida aprobada por Meloni y que permite arrestar a un sujeto considerado una amenaza antes del desarrollo de una manifestación pública.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha intervenido en este debate para expresar su "plena" solidaridad con las fuerzas del orden y a los agentes heridos y para exigir vigilancia sobre estos focos de violencia surgidos de "manera inesperada".

"Es necesario un análisis inteligente y profundo y establecer una vigilancia capaz de afrontar actos de violencia que parecen estallar de manera inesperada y que proceden de actores hasta ahora desconocidos", ha reclamado desde la Asamblea Anual de las Provincias de Italia en la ciudad de Imperia (noroeste).

Los disturbios en Milán se han saldado con la detención e identificación de alrededor de 160 personas, casi todos jóvenes y muchos incluso menores que actuaron con el rostro cubierto.

La oposición de centro izquierda ha criticado al Gobierno de Meloni por barajar medidas en materia de seguridad por estos actos pero no atajar las causas económicas que indignan a los italianos, como los transportistas que se mantienen en huelga en el sur del país por el encarecimiento de los combustibles.

"¿El Gobierno hace frente a las subidas de precios o a las quejas de transportistas, agricultores, trabajadores o estudiantes? Nada de nada. Solo anuncia nuevas medidas de seguridad tras haber fracasado en el mantenimiento del orden público frente a actos de violencia inaceptable", ha afeado el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte.