Jóvenes albaneses incendian el Tribunal de Apelación en el séptimo día de protestas

El incidente marca una escalada en los enfrentamientos entre la policía y jóvenes manifestantes, que ya entran en su segunda semana de protestas antigubernamentales del país balcánico, candidato a adherirse a la Unión Europea.

Según la cadena local A2 CNN, varios encapuchados rompieron los cristales del tribunal, accedieron al interior y prendieron fuego al lugar antes de huir rápidamente.

La jornada comenzó con una concentración estudiantil pacífica frente al Ministerio de Educación, pero derivó en choques violentos tras el lanzamiento de piedras a las fuerzas de seguridad.

Imágenes de la emisora News24 mostraron que, por la noche, la policía empleó gases lacrimógenos, cañones de agua y proyectiles de goma para dispersar a la multitud congregada ante la sede del Gobierno.

Por otro lado, las autoridades investigan amenazas de bomba enviadas por correo electrónico a instituciones estatales desde una cuenta 'hackeada' en Arabia Saudí.

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También otras ciudades del país, como Kurbin, en el norte, o Vlore, en el sur, han sido hoy escenario de protestas y episodios violentos.

El Ministerio de Sanidad confirmó que 303 personas han resultado heridas en los seis primeros días de altercados, entre ellas 190 agentes.

La policía ha detenido a más de 240 manifestantes y mantiene abiertas investigaciones penales contra más de 400 implicados.

El primer ministro, el socialista Edi Rama, se reunió este lunes con la cúpula policial para anunciar una gratificación de 2.500 euros a los agentes desplegados y un aumento salarial.

Tras descartar su dimisión, Rama declaró que los manifestantes violentos necesitan "atención psicológica" y anunció sanciones para los involucrados en la violencia.

El jefe de Gobierno volvió a responsabilizar del conflicto a redes de desinformación procedentes de Rusia e Irán, así como a grupos de extrema izquierda.

Las movilizaciones actuales tienen lugar después de meses de multitudinarias protestas pacíficas de la ciudadanía contra un proyecto turístico en una zona ecológicamente sensible y protegida, vinculado a Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.