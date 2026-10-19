Juez en Bolivia ordena la detención preventiva de senador acusado de terrorismo

El abogado del legislador, Yaco Conde, dijo a los medios que el juez dispuso que Condori sea recluido durante 180 días en un penal de máxima seguridad, como lo solicitó la Fiscalía.

Conde mencionó que el juez tomó esa decisión "basándose en pruebas escuetas y un argumento que carece de fundamento" y denunció una presunta "presión política" hacia la autoridad judicial.

El jurista también indicó que, apenas concluyó la audiencia, presentó una apelación para que una instancia superior reconsidere la decisión.

El senador suplente fue detenido el domingo cuando estaba previsto un encuentro político que convocó en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, para conformar un bloque unido de "izquierda" y varios líderes del movimiento popular.

El caso corresponde a una denuncia que presentó hace dos semanas el diputado del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manolo Rojas, por un encuentro anterior realizado en la zona del Trópico de Cochabamba (centro), el bastión político y sindical de Morales, al que asistió Condori.

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En ese evento, los asistentes conminaron al Gobierno de Rodrigo Paz a abrogar el decreto que dispuso la eliminación de la subvención al diésel y de otras medidas económicas del Ejecutivo.

Morales exigió entonces al Gobierno a eliminar estas normas por las "buenas" o "por las malas", mientras que sus seguidores anunciaron movilizaciones en contra de las políticas económicas gubernamentales.

Condori ya se sumó antes a los sectores que entre mayo y junio organizaron protestas y bloqueos de caminos para exigir la renuncia de Paz a la Presidencia. Por ello, fue denunciado ante la comisión de ética del Senado, que definió en agosto su suspensión por ocho meses.

Asimismo, el legislador suspendido, disidente de la alianza opositora Unidad, cobró notoriedad por su polémica propuesta de "fusilar" a quienes consideraba "corruptos" o integrantes de élites "ociosas" si llegaba a ser presidente de Bolivia".