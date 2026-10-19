La actuación de Manuel Turizo en la NFL será un "abreboca" para su gira "más histórica"

"Yo quisiera, para los próximos años, que esto sea un abreboca para la gira más histórica de Manuel Turizo. En realidad, será el inicio de la gira más histórica que yo haya tenido en mi carrera", afirmó el artista en una entrevista colectiva 'online', en la que participó EFE, con motivo de su actuación en el medio tiempo del partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu.

Lo que más le emociona de cantar en ese partido es poder combinar un espectáculo creado "en base" a su gente, a la gente que le "entiende" y que está "conectada" con su música; con mostrar su identidad a los que no le conocen todavía.

A tres semanas de su actuación en el estadio madridista, el artista de 26 años y originario de Montería (norte de Colombia), reconoce que le "emociona poder estar ahí, poder mostrar todo el diseño, lo que se está creando" para un espectáculo, que, adelantó, se parecerá "mucho" a lo que está preparando para su gira de 2027.

Turizo no pudo compartir detalles de esta actuación en la capital española, pero sí desveló que habrá un invitado que lo acompañará en el espectáculo y afirmó que, "más que nervios", siente "emoción".

Para él, protagonizar una actuación en una liga deportiva estadounidense significa, como latino, "una muestra de la gracia de colaborar" con otra cultura.

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"Nuestra música latina no viene de Estados Unidos. Viene, obviamente, de algo muy diferente", explicó Turizo, para después subrayar que su espectáculo puede servir para "intentar seguir uniendo esos lazos, abriendo puertas, seguir quitando brechas".

Además, ensalzó la "música hispana, no solamente latina, sino toda la música de habla española", al decir que proviene de un conjunto de países "que siempre hemos existido", cuya música y cultura están "consagradas" desde que "hablamos el español en casi todo un continente completo, que se llama América, y en España también".

El hecho de unir la música con el deporte, resaltó, también es importante para él, pues puede ayudar a "estrechar aún más" los vínculos que unen "la cultura latina con todos los Estados Unidos, la globalidad del impacto que tienen sus deportes o su cultura".

El autor de 'La Bachata', 'Una lady como tú' o 'El merengue' aseguró que, junto a su equipo, ya está trabajando desde Miami en los preparativos para esta actuación.

Este espectáculo musical del descanso es una de las tradiciones más icónicas del fútbol americano. Otras estrellas internacionales que pusieron música a los encuentros anteriores de esta temporada de la NFL fueron los Jonas Brothers en Melbourne, Pedro Sampaio y Ricky Martin en Río de Janeiro o Ayra Starr en Londres.

Turizo llegará a Madrid el mes que viene, que se convertirá en el epicentro del fútbol americano, reforzado por el lanzamiento el pasado abril de su quinto álbum de estudio, 'Apambichao', en el que incluye colaboraciones con Maluma o Ovy on the Drums.

Preguntado por una colaboración soñada que todavía no haya podido cumplir, confiesa que le gustaría compartir estudio con artistas que escucha desde niño.

Don Omar o Juan Luis Guerra fueron los primeros nombres en los que pensó, seguido de los salseros Gilberto Santa Rosa o Rubén Blades. En el ámbito del reguetón, la colombiana Karol G o J Balvin, otro compatriota que para Turizo le mostró que "el camino de podía hacer, que se podía lograr".

Ahora, lo primordial en la vida para Turizo es "seguir conectado 100 % de verdad con disfrutar" de lo que hace, "del momento", en vez de pensar en el resultado.

"Son pocas veces en la carrera que tienes la oportunidad, como cantante, de poder colaborar en momentos así, en eventos tan importantes. Que te llamen y te tengan en cuenta para que formes parte de eso y pongas de tu talento emociona bastante", reconoció.