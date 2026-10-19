La aviación comerical iraní sufre una grave escasez de aviones agravada por la guerra

"En lugar de mil aviones, tenemos poco más de 300", afirmó el directivo en una rueda de prensa, según informó la agencia Tasnim.

Abdolahi explicó que antes de la guerra iniciada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el país contaba con unos 140 aviones operativos, de los que alrededor de 80 fueron alcanzados durante los bombardeos y unos 40 resultaron destruidos.

El director de la aerolínea nacional iraní señaló que la guerra, las sanciones económicas y las restricciones internacionales han agravado los problemas del sector, al dificultar la adquisición de aeronaves, el suministro de piezas de repuesto y la financiación de las compras.

La aviación iraní arrastra desde hace años una escasez de aviones y repuestos debido a las sanciones internacionales, que han limitado la renovación de su envejecida flota.

A estas dificultades se sumaron las sanciones impuestas por Washington en septiembre contra 27 aerolíneas iraníes, con amenazas de castigos a las compañías extranjeras que les prestaran servicios.

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Tras estas medidas, países como Turkmenistán, Azerbaiyán, Georgia, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán suspendieron las operaciones de aerolíneas iraníes, que sin embargo mantienen algunas rutas hacia Turquía, China y Rusia, entre otros destinos.