La Bolsa de Buenos Aires baja 1,79 % en el debut de nuevo índice

El nuevo índice, que sucede desde este lunes al S&P Merval como índice líder de la Bolsa de Buenos Aires, está compuesto por 19 empresas de diversos sectores productivos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Transener (-5,4 %) y Edenor (-5,3 %), mientras que solo subieron los papeles IRSA (+0,7 %),

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares presentaron bajadas de hasta el 1,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 4,2 %, hasta 675 puntos básicos, su mayor nivel en un año.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.540 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.524 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.560 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,7 %, a 1.623,98 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,3 %, hasta los 1.540,80 pesos por unidad.