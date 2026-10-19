La Bolsa de São Paulo cae un 0,17 % tras el debate electoral entre Lula y Bolsonaro

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, cerró la jornada en los 205.079 puntos, tras haber iniciado la jornada en alza.

Lula y el aspirante de la ultraderecha brasileña al mayor cargo del país protagonizaron el domingo un primer debate rumbo a la segunda vuelta marcado por acusaciones de corrupción, en el que ambos buscaron captar votantes indecisos tras el resultado de la primera ronda en la que el líder progresista obtuvo el 45 % frente al 47 % de Bolsonaro.

Los últimos sondeos electorales han cerrado aún más la brecha entre los dos candidatos, lo que ha elevado la cautela en los operadores del mercado.

Las pérdidas de las acciones de Petrobras, uno de los principales valores de la plaza paulista, también presionaron la jornada, por la caída internacional de los precios del crudo.

Los papeles ordinarios de la petrolera estatal se depreciaron un 3,2 % mientras que los preferenciales retrocedieron un 2,55 %.

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Los títulos de la concesionaria de vehículos Automob lideraron las ganancias del día en el Ibovespa, al apreciarse un 15,3 %, seguidos por los de la compañía textil Azzas, que avanzaron un 13,25 %.

En el lado opuesto, las mayores pérdidas fueron para las acciones de la gigante cárnica Marfrig, que se depreciaron un 4,5 % y para los papeles de la compañía aseguradora Porto Seguro, que retrocedieron un 3,13 %.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,49 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,047 para la compra y 5,048 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 31.500 millones de reales (6.300 millones de dólares), en más de 4,2 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.