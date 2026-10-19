La cantante Kany García revela que tiene una condición en la columna que la encorva

García, quien promueve su 'Puerta Abierta Tour', confesó tener espondilitis anquilosante durante en el primer día de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, donde una de sus seguidoras le preguntó sobre sus miedos.

"Hay un montón de cosas, pero voy a decir una que creo que no hablo nunca de ello. Yo tengo una condición en la columna vertebral, que se llama espondilitis anquilosante y es un primo hermano de la artritis y cada vez me voy a encorvar más en mi vida y tengo que saber que es una realidad", relató la artista.

La intérprete de 'A la niña que fui' y 'García' añadió que la movilidad que realiza en su actual gira, en la que ha montado un espectáculo para estadios y arenas, a veces "duele" y "causa ansiedad".

Por ello, aseveró que está "tratando de ser más responsable", con ejercicios de estiramiento de hasta 20 minutos, durmiendo hasta 10 horas y sesiones en el gimnasio.

"Cada vez que salgo de gira, pues es ese gran reto de saber que hay cosas que eventualmente no voy a poder hacer. Por eso me estoy disfrutando esto de los dos escenarios y de subir, bajar escaleras con toda velocidad, porque sé que va a haber un momento que eso va a tener que cesar", apuntó la artista.

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García promociona su gira y álbum homónimo 'Puerta Abierta', un tour con el que ella desea mostrar que las cantautoras como ella pueden llenar estadios en vez de recintos como teatros o auditorios más pequeños.

"Había que cambiar el juego o al menos yo tenía ganas de eso y teníamos hambre de eso", expresó. "Es lindo que vengan ahora nuevas cantautoras y puedan decir: ¿Por qué no podemos hacer estadios? ¿Por qué no podemos hacer una arena? ¿Hacer cuatro arenas? Entonces, para mí, era importante mostrar eso. Es un reto", añadió.

La artista recibió reconocimientos de Platino durante el evento por sus éxitos 'A la niña que fui' y 'Te lo agradezco', que canta junto al mexicano Carín León.

"A mi me encanta trabajar, amo lo que hago y voy a todas y todo el tiempo estoy pensando en lo que sigue", manifestó.

Kany García fue la invitada principal del primer día de la Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro del sector, que ocurre del 19 al 22 de octubre en Miami y que el jueves coincide con los Premios Billboard de la Música Latina.