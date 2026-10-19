La crisis de la vivienda en Iberoamérica: informalidad, falta de acceso y crisis climática

"Tenemos una crisis global de vivienda en el mundo", aseguró Elkin Velásquez, director regional de ONU Hábitat para América y el Caribe, en una entrevista con EFE en el marco del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas que reunió este lunes en Madrid a una treintena de alcaldes y alcaldesas de la región.

El experto advirtió que alrededor del mundo "hay 3.000 millones de personas que no tienen acceso a vivienda adecuada", pero "adicionalmente tenemos 1.000 millones de personas viviendo en situación de informalidad".

"En América Latina es un tema que tiene que ver uno con el suelo, necesitamos más suelo habilitado para construir vivienda", y en segundo lugar destaca "el tema de las viviendas y los barrios informales", explicó Velásquez.

En esa misma línea, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dijo a EFE que su ciudad, por ejemplo, "tiene muchas zonas que son autoconstruidas", de ahí que exista una necesidad de "incorporar una política de mejoramiento de vivienda para mejorar las condiciones de habitabilidad".

Desde su punto de vista es importante "atacar el déficit cualitativo de las viviendas y no cuantitativo solamente".

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Por su parte, el alcalde de Quito, Ecuador Pabel Muñoz, señaló a EFE que "no se han explorado en la forma en la que deberían las alternativas públicas".

A su juicio, no se debe hablar únicamente de vivienda de interés social, "sino también de posibilidades de arrendamiento social".

Para lograrlo, apuntó al "reciclaje de edificios en zonas que se fueron quedando despobladas". Adelantó que en su ciudad pronto comenzarán "reciclando" un inmueble en el centro y lo van "a convertir en vivienda social, en vivienda para estudiantes sobre todo".

Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó el papel protagónico de los gobiernos locales.

Como alcalde anfitrión de este encuentro y en medio de la crisis de vivienda en España, Martínez-Almeida compartió su visión centrada en aumentar la oferta y criticó las políticas restrictivas.

También destacó que la capital española "puede aportar (a Iberoamérica) demostrando que las políticas de simplificación y normativa de facilitación de la construcción hacen que no haya ninguna ciudad de Europa que vaya a construir más vivienda a lo largo de los próximos años y vivienda asequible que la ciudad de Madrid".

La alcaldesa de Sucre (Bolivia), Fátima Tardío, la única mujer entre los ediles asistentes, habló de los retos de género.

En una conversación con EFE, aseguró que mientras muchas mujeres luchan por romper el "techo de cristal" en el ámbito profesional, en la región el primordial y más urgente para miles de ellas sigue siendo conseguir un techo de vivienda básico para sus familias.

"Hay un sinfín de ciudadanos y ciudadanas que no tienen ni siquiera un techo donde vivir", dijo Tardío, por lo que hizo un llamado a no descuidar la cooperación internacional, ya que sin ella muchas zonas quedarán en un subdesarrollo aún más profundo.

Para resolver esta crisis global, Velásquez insistió en que se requiere un enfoque holístico.

"Es un tema financiero, es un tema económico, es un tema social, es un tema ambiental, es un tema de resiliencia, es un tema de calidad de materiales, es un tema de cadena de valor, entonces tienes que tener una mirada 360", argumentó.

En el ámbito medioambiental destacó que el 60 % de los daños generados a la infraestructura de las ciudades por fenómenos climáticos y desastres naturales son a viviendas.

"Es muy importante reducir la vulnerabilidad de las viviendas", explicó, y agregó que para ello el trabajo "se hace casa a casa, pero también en el colectivo barrio a barrio, ciudad a ciudad".