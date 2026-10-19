La música latina logra un "pico" y es el quinto género más escuchado en EEUU, dice reporte

Jonas detalló en la inauguración de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami que la música latina está en sus "niveles más altos", pues el 54 % de los adultos en Estados Unidos escuchan canciones en español al menos una vez al mes este 2026, por encima del 44 % de 2021.

Con estos datos, los ritmos latinoamericanos ya están cerca de rebasar al country en Estados Unidos, donde los tres géneros principales son el hip-hop, el rock y el pop, mostró el directivo de Luminate, firma de estadísticas de la industria musical.

"En los últimos cinco años, la música latina ha crecido más rápido que cualquier otro género en Estados Unidos. Su tasa de crecimiento normalizada a cinco años se sitúa cerca del 15 %, la más rápida de todos los géneros. Y los grandes hitos culturales desempeñan un papel fundamental", declaró el ejecutivo.

Como uno de los principales catalizadores, mencionó el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Súper Bowl de febrero, que "dio a la música latina su mayor semana de 'streaming' en la historia" y que mantuvo elevada la demanda durante 15 semanas antes de normalizarse.

Aunque Bad Bunny lidera entre los artistas latinos, Luminate identificó que ahora hay 37 cantantes hispanos entre los 500 más escuchados en Estados Unidos, incluyendo siete en el top 100, por encima de los 23 que había en total en 2020.

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A nivel global, dos tercios de las reproducciones de música latina se originan en Latinoamérica y casi tres de cada 10, el 29 %, en México, mientras que Brasil concentra poco menos de la quinta parte, el 18 %.

Pero Jonas destacó crecimientos en Francia, Alemania, India, Reino Unido y Japón, gracias a giras internacionales como las de Bad Bunny.

"Esto ya no es un género nicho, la música latina, y sus audiencias merecen presupuestos de marketing al nivel de los grandes mercados comerciales", argumentó el ejecutivo.

Los datos de Luminate también encontraron que el 54 % de los músicos en Estados Unidos muestran "sentimientos positivos y aceptación" a herramientas de inteligencia artificial (IA) y casi uno de cada cinco, el 18 %, reportan usar esta tecnología para editar o remezclar canciones.

Este informe fue uno de los eventos inaugurales de la Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro del sector, que ocurre del 19 al 22 de octubre en Miami y que el jueves coincide con los Premios Billboard de la Música Latina.