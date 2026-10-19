La Policía califica de falsa la amenaza de bomba contra escuelas de Irlanda del Norte

El subdirector jefe de la PSNI, Ryan Henderson, confirmó que el mensaje enviado a través de un correo electrónico a los colegios contenía una "amenaza genérica" y que la comunicación se originó fuera del Reino Unido.

El dirigente policial indicó que las autoridades comprenden la preocupación generada y las alteraciones que el incidente ha provocado entre estudiantes, padres y comunidades escolares.

"Nuestra investigación continúa, pero, en esta fase, consideramos que el riesgo para la población es bajo", agregó Henderson, quien aseguró que las pesquisas e inspecciones realizadas hasta el momento "no han detectado nada sospechoso".

Avanzó asimismo que otros centros escolares del Reino Unido también han recibido el citado correo electrónico. A este respecto, la Policía de Escocia lo ha confirmado y ha coincidido en que se trata de una amenaza falsa.

Antes de las declaraciones de Henderson, el ministro norirlandés de Educación, Paul Givan, calificó la amenaza de carácter "islamista" y situó en 160 el número de colegios de la provincia que recibieron este lunes el 'correo', aunque ya precisó entonces que el aviso no se consideraba "creíble".

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"Esta mañana, 160 colegios han recibido una amenaza en la que, por lo que puedo entender, islamistas amenazan con que la ley islámica (sharía) será implantada en nuestro país y aseguran que hay artefactos explosivos viables en esos centros. El mensaje terminaba con la expresión 'Allah Akbar' (Alá es grande)", explicó a los medios el ministro.