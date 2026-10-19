La UE firma con Andorra y San Marino un acuerdo para integrarlos en el mercado único

"Es uno de los acuerdos de mayor alcance ofrecidos por la UE a un socio exterior y marcará una diferencia en la vida de la gente. Creará nuevas oportunidades de estudiar, trabajar y vivir en Europa y dará a las empresas mayor acceso al mercado interior de la UE con la certeza legal de reglas comunes e igualdad de condiciones", dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en una rueda de prensa tras la firma.

Sefocvic y el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, suscribieron en nombre de la UE el acuerdo, que fue también rubricado por el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el ministro de Asuntos Exteriores de San Marino, Lucca Beccari, en Bruselas.

Este prevé que los dos países puedan participar del mercado interior bajo las mismas condiciones de competencia y respeto de las reglas que el resto de la UE, e incorpora el contenido de los acuerdos aduaneros que ambos países tenían desde 1991 con el bloque.

El acceso será similar al que tienen Noruega, Islandia o Liechtenstein como miembros del Espacio Económico Europeo, señaló Sefcovic.

El acuerdo contempla la participación de ambas jurisdicciones en el mercado de servicios financieros, pero esta se producirá de manera progresiva, siempre que se compruebe la solidez de sus marcos regulatorios y supervisores para el sector.

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Además, crea un marco para reforzar el diálogo y la cooperación en áreas de interés común, como investigación y desarrollo, educación, política social, medio ambiente, protección del consumidor, cultura o cooperación regional.

Por otro lado, el acuerdo tiene en cuenta la situación particular de Andorra y San Marino en cuanto a su proximidad con los Estados miembros vecinos, su geografía, tamaño y baja población, de unas 80.000 y 30.000 personas, respectivamente. Esto se ha reflejado en ciertas adaptaciones y periodos transitorios más largos para incorporar ciertas normativas comunitarias a su legislación.

Además del acuerdo de asociación, la UE firmó, por un lado, con Andorra y, por otro, con San Marino, la actualización de los acuerdos monetarios que tiene con ambos Estados -que utilizan el euro como divisa oficial- para evitar solapamientos e incoherencias con el nuevo acuerdo.

Estos acuerdos, subrayó Dombrovskis, han "allanado el camino" para negociar el de asociación, puesto que por ellos Andorra y San Marino ya habían adoptado legislación europea en materia bancaria y de lucha contra el blanqueo.

El jefe de Gobierno de Andorra subrayó que la firma del acuerdo constituye un "gran salto cualitativo" en la "relación estrecha" que el Principado mantiene con la UE desde hace décadas, y señaló que Andorra "está lista para el desafío" que supondrá adoptar numerosas normativas comunitarias y la adaptación de los sectores económicos.

Espot recordó que Andorra llevará a cabo un referendo vinculante sobre el acuerdo y explicó que la fecha se fijará teniendo en cuenta el calendario de la Eurocámara y las elecciones en el Principado previstas para la primavera de 2027 para evitar que coincidan dos campañas políticas.

Preguntado sobre si sería posible renegociar el acuerdo en caso de que el texto fuese rechazado, el comisario de Comercio señaló que se han tenido en cuenta las especificidades del Principado y que "la mejor decisión que podrían tomar los andorranos sería convertirse en parte de la gran familia europea", pero subrayó que Bruselas respetará el resultado.

Tras la firma de este lunes, el Parlamento Europeo debe dar su consentimiento al acuerdo para que este sea oficialmente concluido, y podrá entrar en vigor de manera provisional tan pronto como la ratificación en Andorra y San Marino lo permita, precisó la Comisión.