Las entradas irregulares a la UE bajan un tercio en 2026, salvo en la ruta del Estrecho

Según un informe difundido este lunes por la agencia europa para la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, entre enero y septiembre de este año se contabilizaron unos 91.000 cruces irregulares, aproximadamente un tercio menos que en el mismo período del año pasado, según datos preliminares.

La ruta del Mediterráneo occidental, que incluye la zona del estrecho de Gibraltar, fue el único punto donde se incrementó la migración irregular, con unos 18.300 casos, lo que supone un 26 % más interanual.

El repunte se concentró en la frontera terrestre, es decir, en los enclaves de Ceuta y de Melilla -donde las detecciones se duplicaron con creces-, mientras que las llegadas marítimas crecieron un 8 %, con Argelia como principal punto de partida para alcanzar en barca la Península o las islas Baleares.

Las principales nacionalidades de los migrantes interceptados en esta ruta fueron las de Argelia, Mali y Marruecos.

En la ruta desde África occidental hacia las Islas Canarias, que sumó en total 7.100 detecciones (un 45 % menos que en el mismo periodo del año pasado), el flujo se redujo gracias a "las medidas preventivas implementadas por Mauritania y, más recientemente, por Senegal y Gambia en cooperación con España y con la UE", indicó la agencia.

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Aún así, hay una cierta volatilidad, pues en septiembre las detecciones se cuadruplicaron con respecto a agosto, hasta las 1.900, con Marruecos y Gambia como puntos de partida y con las nacionalidades marroquí, senegalesa y gambiana como las más representadas.

En el resto de rutas predominaron los descensos.

La del Mediterráneo oriental se mantuvo de nuevo como la ruta más activa en números absolutos, con 31.800 detecciones y predominio de migrantes y refugiados originarios de Sudán, Bangladés y Afganistán, aunque la caída fue del 15 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el Mediterráneo central se registró la mayor bajada, con 22.500 llegadas, un 56 % menos, procedentes sobre todo de Bangladés, Argelia y Somalia.

En el Canal de la Mancha, los intentos de cruce hacia el Reino Unido cayeron un 43 %, con unas 30.900 detecciones de nacionales de Eritrea, Sudán y Somalia.

Pese a la caída general, casi 2.000 personas han muerto en naufragios en el Mediterráneo en lo que va de año, según la Organización Internacional para las Migraciones.

El nuevo balance de Frontex se produce tras el primer verano en que se aplican las nuevas reglas biométricas y de control estandarizado del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.