Las urnas también deciden entre si Jair Bolsonaro continúa detenido o si es liberado

El senador y candidato opositor ha reiterado que, si es elegido jefe de Estado, concederá un perdón a su padre, que cumple en prisión domiciliar una condena a 27 años de prisión, y ha admitido que el líder de la ultraderecha en Brasil tendrá algún papel en su gestión.

El líder opositor fue el candidato más votado en la primera vuelta, con el 47 % de los sufragios frente al 45 % del presidente progresista.

El candidato del Partido Liberal (PL) también ha asegurado que, en caso de victoria, Jair Bolsonaro lo acompañará en la ceremonia de posesión, prevista para el 5 de enero de 2027, lo que exigirá una liberación exprés que los juristas consideran inviable.

Ello debido a que, incluso con el indulto o la gracia decretada el mismo día de la investidura, los trámites burocráticos, incluyendo la notificación al juzgado competente y la expedición de una orden de liberación por parte de la Corte Suprema, exigirán algunos días, explicó a EFE el jurista Álvaro Jorge.

"Es muy improbable que todo eso alcance a ser realizado en un mismo día, incluso porque con seguridad la oposición va a presentar recursos y a llevar el caso a los tribunales", afirmó el profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).

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La concesión de un indulto o de la gracia es una prerrogativa del presidente de la República, pero no impide que cualquier partido objete el beneficio ante la Corte Suprema y pida que se declare su inconstitucionalidad.

"Fue lo que ocurrió en el caso del exdiputado Daniel Silveira (un ultraderechista condenado por declaraciones antidemocráticas), que fue perdonado por Bolsonaro, pero tuvo que regresar a prisión porque el Supremo consideró el indulto inconstitucional", explicó.

El indulto es un instrumento colectivo, que beneficia a varias personas, por lo que, lo más probable, según el jurista, es que se opte por la concesión de la gracia, que es individual.

Jair Bolsonaro, sin embargo, puede ser liberado antes de la investidura si prospera un recurso que pide la revisión criminal del proceso por golpismo, que será juzgado después de las elecciones, según adelantó el magistrado Kassio Nunes Marques, postulado al Supremo por el expresidente.

La posible revisión tendría que ser aprobada por la mayoría de los cinco miembros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, diferente a la que condenó a Bolsonaro, pero algunos magistrados han advertido de que cualquier decisión dependerá de una votación en el plenario.

Según Jorge, Flávio Bolsonaro también puede optar por una amnistía, que es un instrumento más amplio y que favorecería no solo al expresidente sino también a los otros condenados por golpismo, pero cuya concesión depende de la aprobación del Congreso.

Ello sería posible debido a que, en las elecciones legislativas de este mes, el PL salió como la mayor fuerza tanto en el Senado como en la Cámara Baja, y a que las alianzas con partidos de derecha y centroderecha negociadas por Flávio Bolsonaro en las últimas semanas le garantizan una amplia mayoría en ambas cámaras.

A diferencia del indulto o la gracia, que perdonan la pena pero mantienen los antecedentes, la amnistía perdona el delito, por lo que también anularía la inhabilitación política que impide a Jair Bolsonaro disputar elecciones hasta 2060.

Sobre la participación del expresidente en su eventual Gobierno, el senador niega que le haya propuesto algún cargo, pero admite que será uno de sus consejeros.

"Bolsonaro nunca trató de cargos conmigo. Nunca sugirió cargos. Eso está fuera del radar. Pero tendré el privilegio de tener como consultor a un gran expresidente", afirmó en una reciente entrevista.

Según el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, Jair Bolsonaro no integrará el Gabinete ministerial, pero tendrá una gran influencia. EFE