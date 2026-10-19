Lima sigue sin saber quién será su próximo alcalde 15 días después de las elecciones

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló este lunes en su página oficial que, cuando se ha contado el 95,44 % de la votación, el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga recibe el 27,776 %, equivalente a 1.489.648 sufragios, y el derechista Francis Allison el 26,822 %, para un total de 1.438.479 votos.

La diferencia de 51.169 votos entre ambos candidatos aún no permite definir al ganador de los comicios, ya que el porcentaje de actas aún por revisar implica entre 250.000 y 300.000 votos.

En el tercer lugar de la votación, y ya sin opciones de alcanzar el primer lugar, aparece el también derechista Carlos Bruce, con el 15,161 %, equivalentes a 813.094 votos.

El pasado 9 de octubre, la ONPE informó que había enviado a los jurados electorales especiales (JEE) de Lima un total de 1.886 actas de votación, que comprendían unos 400.000 votos, que debían ser revisadas para determinar al ganador de las elecciones para la alcaldía de la capital peruana.

Tras la revisión de las actas por los JEE, las resoluciones son enviadas nuevamente a la ONPE para que ejecute lo dispuesto, aunque las que son apeladas pasan al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que debe tomar una decisión definitiva en cada caso.

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El sábado pasado, la ONPE reiteró que sus 28 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de Lima ya remitieron todas sus actas observadas a los JEE y aseguró que "realiza un seguimiento continuo a la remisión y devolución de actas observadas".

La elección a la alcaldía de Lima ha estado desde un inicio envuelta en una gran polémica por la pretensión de López Aliaga, quien fue elegido burgomaestre capitalino en 2023 pero renunció al cargo en octubre del año pasado para postular a la Presidencia de Perú, de buscar un nuevo mandato consecutivo, que prohíbe la Constitución.

El empresario y político ultraderechista quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

Para ello, se presentó en el número dos de la lista de su partido, Renovación Popular, pero luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo edil de manera indirecta, en lo que fue considerado por diversos expertos como un intento de buscar una "reelección encubierta".

A pesar del favoritismo del exburgomaestre, Allison, del partido Avanza País, irrumpió con fuerza en los días previos a las elecciones municipales para concentrar el voto de electores que buscaban evitar el triunfo de López Aliaga.