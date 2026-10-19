Los hutíes lanzan ataques contra el aeropuerto de Riad e instalaciones energéticas saudíes

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento efectuó "seis operaciones militares cualitativas" en las últimas 48 horas que incluyeron el lanzamiento de misiles balísticos, de crucero y drones.

La primera acción fue dirigida contra una instalación de Aramco en Yanbu, en el mar Rojo, que sufrió "un incendio"; mientras que en el campo petrolífero de Shaybah, en la frontera con Emiratos, también se desató un fuego tras ser alcanzado por los proyectiles, de acuerdo con Sarea.

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que este mes de octubre ha sido uno de los principales objetivos de los hutíes y donde decenas de personas han muerto y resultado heridas, también fue atacado en tres fases, según el portavoz, que no ofreció detalles sobre el alcance de la acción.

El Aeropuerto Internacional de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, también fue atacado junto con radares saudíes en las zonas de Jabal al Hian y Habal al Rahman, mientras que la base aérea de Jamis Mushait fue alcanzada en una nueva oleada de acciones que también apuntaron contra otras instalaciones militares cercanas a la frontera con el Yemen.

Hasta el momento, Riad no se ha pronunciado sobre estas reivindicaciones, si bien la Defensa Civil ha emitido a lo largo del día varias alertas en diferentes provincias del país.

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Tras anunciar esta nueva ronda de ataques, Sarea afirmó que el grupo aliado de Irán continuará con "su lucha sagrada con una fuerza inquebrantable, firmeza, determinación, voluntad y fe" para "enfrentar la agresión y responder a ella con operaciones de mayor alcance, golpes más severos y ataques más inteligentes y devastadores".

Asimismo, denunció que las fuerzas de Arabia Saudí, que capitanea una coalición militar que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del Gobierno internacionalmente reconocido del país, han lanzado en los últimos dos días más de doscientos ataques aéreos contra infraestructura civil en el Yemen, incluida la capital, Saná, en manos de los hutíes desde 2014.