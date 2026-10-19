Los líderes UE se reunirán a finales de noviembre para tratar el presupuesto y otros temas

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó este lunes formalmente a los jefes de Estado y de Gobierno para una sesión "especial" del Consejo Europeo que, en principio, está prevista para el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre.

La idea es abordar de nuevo el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo entre 2028 y 2034, unas cuentas que todavía dividen profundamente a los Estados miembros a dos meses y medio de que se cumpla el plazo que ellos mismos se han marcado de tener un acuerdo antes de que acabe el año.

Las diferencias entre las capitales quedaron claras una vez más en la cumbre de la pasada semana, tras la cual Costa asumió la batuta de las negociaciones y avanzó que trabajará en buscar nuevas fuentes de ingresos para tratar de acercar posiciones y aumentar las posibilidades de un acuerdo en diciembre, antes de que empiece un 2027 marcado por las citas electorales en Francia, Italia o Polonia.

Además, fuentes comunitarias han confirmado a EFE que Costa ha propuesto organizar la cumbre prevista para marzo de 2027 en Roma para conmemorar el 70 aniversario del Tratado de la UE firmado en la capital italiana.

Trasladar esta cita a Roma "requiere el respaldo unánime de todos los Estados miembros", explican las mismas fuentes, que añaden que "los preparativos están en marcha".