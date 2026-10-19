Meloni reúne a su gobierno por los disturbios del norte y la huelga de transportes en sur

El encuentro, según confirman a EFE fuentes internas, tiene lugar en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, con la presencia de los ministros de Interior, Matteo Piantedosi; Exteriores, Antonio Tajani; Defensa, Guido Crosetto; Agricultura, Francesco Lollobrigida, e Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, este último por videoconferencia.

Además, participan dirigentes de la Policía, de los Carabineros (cuerpo militarizado), de la Guardia de Finanza (cuerpo aduanero) y de los Servicios de Inteligencia.

Meloni ha convocado esta 'cumbre de orden público' en un momento en el que las protestas dividen el país, justo cuando afronta su último año de legislatura.

Por un lado, Milán, la capital económica del norte italiano, así como otras ciudades cercanas como Turín o Bologna, han vivido este fin de semana manifestaciones contra el encarecimiento de la vida.

Estas protestas han derivado en violentas escenas de guerrilla urbana y saqueos en las tiendas del centro de las ciudades. Solo en Milán la policía arrestó e identificó a 160 personas de las que la gran mayoría son menores de edad, según recogen los medios locales.

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Pero por otro lado, el descontento también ha llegado al sur del país, que se ve sacudido desde el pasado viernes por la protesta de los transportistas por el encarecimiento de unos carburantes que ya empiezan a escasear en algunos puntos.

En la región de Campania, los camioneros han bloqueado el enlace entre las autopistas A1 (Milán-Nápoles) y A30 (Caserta-Salerno), lo que provocó retenciones de varios kilómetros y obligó a desviar el tráfico por carreteras secundarias.

El Ministerio de Infraestructuras y Transportes ha convocado para el martes 27 de octubre una reunión con representantes del sector del transporte por carretera, aunque los afectados exigen que se adelante el encuentro y amenazan con alargar la huelga.

El precio medio de los carburantes en las autopistas italianas se situaba este lunes en 2,297 euros por litro de gasóleo y 2,048 euros por litro de gasolina, según los datos del Ministerio de Empresa, a pesar de los intentos del Gobierno por contenerlos.

Italia registró un repunte de la inflación del 4,2 % en términos interanuales el pasado septiembre, con especial impacto en el precio de los bienes energéticos (+22,6 %), según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT).

Asimismo, el Gobierno de Meloni reclama una mayor flexibilidad a la Unión Europea, después de asumir que tampoco este año podrá abandonar el procedimiento por déficit excesivo.