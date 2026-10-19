México espera la respuesta de EE.UU. para una reducción de aranceles antes de fin de año

En una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que México ya presentó a Washington los argumentos técnicos para justificar una reducción de los gravámenes impuestos bajo la sección 232 de la legislación comercial estadounidense, que permite aplicar restricciones a las importaciones por motivos de seguridad nacional.

“Todo eso se ha venido presentando y sí esperaríamos que antes de que termine el año tengamos una buena respuesta”, aseveró.

Ebrard explicó que México considera injustificado el arancel del 50 % aplicado por Estados Unidos al acero y aluminio, especialmente porque, según detalló, Washington mantiene un superávit comercial con México en el sector siderúrgico.

“Nosotros importamos más acero del que exportamos. Entonces encontramos injustificado e injusto que se haya impuesto ese arancel”, zanjó.

En cuanto a la industria automotriz, indicó que México busca mejorar las condiciones arancelarias frente a otros países, al considerar que existen diferencias entre los beneficios concedidos a distintos socios comerciales.

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“El sistema de descuento que se implementó ha sido muy bueno, pero queremos que se ajusten para que tengamos condiciones más favorables para México en nuestra competencia con otros países”, dijo.

El titular de la Secretaría de Economía recordó que México y Estados Unidos han celebrado tres rondas de conversaciones, además de contactos previos, y mantienen una comunicación constante entre sus equipos técnicos.

Precisó que todavía no existe una fecha acordada para una cuarta ronda de diálogo y que cualquier decisión sobre la reducción de los aranceles dependerá de las autoridades estadounidenses.

“Ya les dimos todos los elementos técnicos. Habrá que ver qué decisión toman en las próximas semanas”, aseveró.

Ebrard también se refirió a la revisión de 2027 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), después de que Washington iniciara un proceso de consultas públicas el pasado 5 de octubre.

Explicó que México comenzará sus propias consultas en enero y recordó que el acuerdo comercial fue renovado en junio por diez años, con revisiones anuales.

El funcionario defendió además la posición comercial de México, frente a otros países exportadores, con Estados Unidos, al señalar que sus productos enfrentan un arancel efectivo promedio del 3 % frente al 22 % que atribuyó a China.

“Nadie exporta más pagando menos. Nadie”, enfatizó.

México busca preservar las ventajas comerciales que mantiene en el mercado estadounidense mientras negocia mejores condiciones para sus industrias siderúrgica y automotriz, dos de los sectores afectados por las medidas arancelarias de Estados Unidos.