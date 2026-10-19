Ministro español agradece, irónico, que Milei vaya a España como "ejemplo" de los recortes

Durante un acto organizado por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el que también participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Puente ironizó con que la presencia de Milei favorecerá la campaña de los socialistas, porque viene a anunciar lo hecho en Argentina y lo que harían las derechas si alcanzan el poder en las generales del próximo 29 de noviembre.

"¿Qué necesidad tenemos de ponernos en manos de aventureros?", se preguntó Puente, entre comparaciones entre datos económicos del mandato de Milei en Argentina y los de Sánchez en España.

El ministro español reconoció que estaba haciendo un "ejercicio de contención" para hablar de Milei y prefirió hacer "pedagogía" con tres datos concretos sobre los derechos laborales de los trabajadores, el salario mínimo interprofesional y la creación de empresas.

Respecto a esto, Puente subrayó que Argentina, desde que Milei es presidente, perdió 36.000 empresas, mientras que con Sánchez hay en España 100.000 empresas más.

"A ver si resulta que en términos liberales es mejor el socialismo que la motosierra... Seamos inteligentes, no se lo consintamos", declaró el ministro.

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Puente ya protagonizó una situación polémica con el presidente argentino cuando dijo en 2024 que Milei consumía "sustancias", pero posteriormente reconoció su "error" al no ser consciente de la repercusión de sus palabras, aunque mantuvo que "parecía un hombre que podía haber tomado una medicación, alguna cosa".

Milei llegará este martes a España para una vista de dos días durante los que participará en un foro económico, sostendrá varias actividades vinculadas al mundo académico y se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del principal partido de la oposición española, el Partido Popular (PP).