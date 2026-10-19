Mueren 19 soldados y otros siete quedan heridos al explotar dos minas en el norte de Chad

Mueren 19 soldados y otros siete quedan heridos al explotar dos minas en el norte de Chad

Yamena, 19 oct (EFE).- Al menos 19 soldados del Ejército de Chad murieron y otros siete resultaron heridos este lunes tras explotar dos minas al paso de su convoy a unos diez kilómetros de la ciudad de Wour, en la provincia noroccidental de Tibesti, confirmaron a EFE fuentes militares.