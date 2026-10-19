Organizaciones de migrantes en Alemania piden protección ante posible Gobierno de AfD

"En Sajonia-Anhalt puede llegar al Gobierno en las próximas semana por primera vez un partido que es calificado por la Oficina para la Protección de la Constitución como ultraderechista", dice la carta.

"Un plan para proteger a la gente que se vería amenazada por un Gobierno semejante no existe hasta el día de hoy", agrega.

La carta está suscrita por la Comunidad Turca en Alemania, por la Conferencia Federal de Organizaciones Migrantes, por la Asociación de Migrantes en el Este de Alemania y por la Red de Organizaciones de Inmigrantes en Sajonia-Anhalt (LAMSA).

"Todo el mundo habla de una amenaza para la democracia. La amenaza para todas las personas que no concuerdan con su nacionalismo étnico la sienten los afectados en su vida cotidiana", sostienen los autores de la carta.

El texto alude concretamente a judíos, a personas que por su apariencia son percibidos como musulmanes, a personas de las etnias Sinti y Roma, a personas de la comunidad LGTB y a gente con trasfondo migratorio en general.

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"Desde los éxitos electorales de AfD esas personas y sus organizaciones sufren rechazo y odio en una intensidad que hacía mucho no se daba", asegura la cara.

Las organizaciones migrantes han recibido correos electrónicos con mensajes de odio, cartas con amenaza y algunos colaboradores suyos han sido insultados por teléfono y en la calle.

LAMSA, por ejemplo, ha registrado 85 casos de amenazas con trasfondo racista desde el 6 de septiembre -cuando se celebraron las elecciones en Sajonia-Anhalt- más que las que se habían registrado los meses anteriores del año.

"¿Vendrán a protegernos organismos de seguridad que estén bajo la dirección política de AfD?", se preguntan las organizaciones.

Los firmantes piden que se forme una comisión con representantes de los estados federados y del Gobierno federal para la protección de minorías que deberá precisar qué amenazas representaría para la gente un Gobierno de AfD en Sajonia-Anhalt y desarrollar medidas en contra.

Además pide que se relaje la norma que obliga a los peticionarios de asilo a vivir en determinada región de Alemania y que se les permita abandonarla cuando teman ser objeto de violencia racista.

La AfD obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y obtuvo el 43,8 % de los votos, quedando solo tres escaños por debajo de la mayoría absoluta.

El líder regional de AfD, Ulrich Siegmund, aspira a ser elegido primer ministro en diciembre para lo que necesita, en una primera o una segunda votación, votos de otros partidos.

En una tercera vuelta le bastaría con que la populistas de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se abstuviera, como lo ha anunciado que lo hará.

No obstante, Siegmund ha dicho repetidamente que quiere ser elegido en la primera votación y su partido busca acuerdo con diputados de otras agrupaciones.