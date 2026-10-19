Países UE fijan sus líneas rojas para reformar la Organización Común de Mercados Agrícolas

El objetivo de la revisión del reglamento que regula la OMC es actualizar las normas en áreas como las intervenciones sectoriales o el régimen de reparto de frutas, verduras y lácteos en escuelas de la UE.

La posición del Consejo (Estados miembros) mantiene la esencia de la propuesta comunitaria de un fondo único que agrupe las partidas de agricultura, pesca, cohesión y otros ámbitos, con el objetivo de "modernizar y fortalecer la OMC y adaptarla a este nuevo marco", indicó esa institución en un comunicado.

A fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la UE, los países piden que las intervenciones sectoriales sean obligatorias para determinados sectores, concretamente en el caso de la apicultura, las frutas y hortalizas y, en determinadas circunstancias, el sector vitivinícola.

Para este último, el Consejo introduce la posibilidad de conceder excepciones flexibles para tener en cuenta las particularidades nacionales y reflejar la situación de los países donde este sector no está desarrollado.

La idea es crear un sector independiente de cultivos proteicos y oleaginosas, que sustituiría al actual sector de forraje seco y alentar a los Estados miembros a reconocer a las organizaciones de productores de este nuevo sector para las intervenciones sectoriales. El objetivo es impulsar la producción nacional, reducir la dependencia de las importaciones y reforzar la autonomía estratégica de la UE en este sector.

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El Consejo quiere que continúe en el próximo presupuesto el programa que proporciona financiación a los Estados miembros para el reparto de fruta, verdura y leche en las escuelas. Y mantiene el objetivo de promover hábitos alimentarios saludables entre los alumnos, incluso limitando la distribución de alimentos con alto contenido de azúcares libres y grasas.

Pero uno de los cambios previstos es que el sistema escolar de la UE pase de asignar los fondos por año natural y no curso escolar.

Los países abogaron por dejar abierta la posibilidad de unas normas de comercialización para los cultivos proteicos, la carne de vacuno, de cerdo, de cordero, de cabra y el arroz, para que los consumidores estén mejor informados sobre el origen de los productos que compran.

Además, respaldaron la idea de armonizar las normas sobre la producción y comercialización del cáñamo industrial para subsanar las discrepancias entre las leyes nacionales, promover una uniformidad y garantizar la igualdad de condiciones.

Las disposiciones "protegerían la salud pública mediante una estricta certificación de semillas y el mantenimiento de un umbral de 0,3 % de THC" indicó el Consejo.

Ahora que el Consejo ha fijado su posición, ya pueden iniciarse las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre esta legislación.