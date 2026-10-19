París estrena una exposición monográfica de Stan Douglas que después viajará a Barcelona

La muestra, que en la capital francesa se podrá ver en la galería nacional del Jeu de Paume (en el Jardín de las Tullerías) hasta el 10 de enero, lleva por título 'Parallax' ('Paralelaje').

Es un concepto que hace referencia al desplazamiento aparente de un objeto en función de la posición del observador (usado sobre todo en el campo de la astronomía) y que en la exposición se usa para enfatizar que cualquier mirada está orientada y condicionada por sus circunstancias.

Eso enlaza con la visión artística de Douglas, que cuestiona las perspectivas lineales y deterministas de la historia para demostrar, según plantea esta muestra, que los relatos están en constante construcción e interrupción: ninguna imagen es neutra y ninguna narración es definitiva.

Douglas reflexiona así sobre los relatos en sí mismos, pero también sobre cómo la tecnología y los medios afectan a la percepción y la memoria colectiva.

'Parallax', comisariada por Marta Ponsa (responsable de los proyectos artísticos en Jeu de Paume) y Gloria Moure (historiadora y crítica de arte española), recorre la totalidad de la carrera de este artista de la escuela de Vancouver, desde sus comienzos en los años ochenta, a través de una cuarentena de obras que incluyen fotografías, instalaciones y vídeo.

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La música es otro hilo conductor de su obra, usada muchas veces como una estructura conceptual -no un mero acompañamiento- para abordar cuestiones como la raza, la clase social o las desigualdades.

Así lo muestran ejemplos como la vídeo-instalación 'Hors-champs' (1992), que ilustra una sesión de improvisación colectiva de músicos estadounidenses en un estudio francés y se transforma en una reflexión sobre la diáspora y la creatividad.

O también 'Luanda-Kinshasa' (2013), que escenifica un diálogo imaginario entre raperos de Londres y El Cairo, en el contexto de las Primaveras Árabes y de los disturbios que sacudieron el Reino Unido tras el asesinato de Mark Duggan a manos de la policía, en Tottenham en 2011.

La exposición, coproducida con el MACBA, concluye con 'Birth of a Nation' (2025), una reciente instalación de vídeo que condensa las líneas de fuerza de su visión creativa.

Recompone, en concreto, la película homónima de D. W. Griffith, estrenada en 1915 y sobre la que siempre pendió el estigma del racismo, y abre una brecha en el relato de los vencedores para devolver la voz a quienes habían sido excluidos o borrados del relato.

"Una vez más, es la historia que podría haberse escrito de otra manera, y la mirada proyectada desde otro lugar, lo que permite revelar aquello que una perspectiva única nunca podrá ver", transmitió la galería Jeu de Paume a la prensa sobre esta obra.

La muestra se podrá ver en el MACBA del 22 de julio de 2027 al 27 de febrero de 2028.